«Динамо» - «Шахтер»: первый от Блохина

Матчи киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» стоят особняком в украинском футболе еще с конца 90-х годов, когда донецкий клуб под руководством Рината Ахметова громко заявил о своих амбициях. Стоит сказать, что за почти полтора десятка лет слова с делом не разошлись ни разу. Команда постоянно борется за чемпионство, зачастую обыгрывая «Динамо». А на международной арене «Шахтер» выиграл Кубок УЕФА и доходил до четвертьфинала Лиги чемпионов. Что касается тех времен, когда «Динамо» безраздельно властвовало на украинских полях, в 90-х, то они ушли как раз с появлением в «Шахтере» Рината Ахметова.

Впрочем, нынешний сезон также стоит особняком от многих предыдущих. Но уже по другой причине. «Шахтер», будучи верен себе, продолжает мощно и напористо играть в чемпионате Украины, обыгрывая одного соперника за другим. А вот киевское «Динамо», в котором прошлым летом тогдашним тренером Юрием Семиным была затеяна реконструкция, неожиданно сдало свои позиции. Невыразительная игра, ставшие едва ли не постоянными потери очков в матчах с середняками и аутсайдерами Премьер-лиги, провальное выступление в Лиги чемпионов – все эти причины в совокупности стали поводом для отставки главного тренера. На смену пришел один из лучших игроков «Динамо» в истории и, безусловно, один из символов киевского клуба Олег Блохин.

Приход Блохина в «Динамо» - вообще один из главных трендов в украинском футболе за последние месяцы. Начиная еще с Евро. Ведь как ни крути, а эта история коснулась всей Украины. Ради «Динамо» тренер бросил национальную сборную. Зачем он это сделал и, главное, не прогадал ли? Эти вопросы до сих пор не дают покоя украинским болельщикам, а возможно, и самому Олегу Владимировичу.

Тренерская карьера одного из лучших футболистов в истории Украины никогда не шла по накатанной. Он сталкивался с многочисленными проблемами в греческих клубах, редко показывал хороший результат, запомнившись на земле Эллады, в итоге, больше своим эпатажем, чем спортивными достижениями. В конце концов, другой форвард его поколения (ненамного младше Блохина) Олег Протасов, запомнился победами в Греции куда больше. Не более выразительно и результативно при Блохине играл и ФК «Москва». В российской столице наш специалист отличился тем, что уже на одной из первых тренировок повздорил с представителями СМИ, поприветствовав их на тренировке команды вопросом: «А кто вас сюда приглашал?». Разумеется, ждать после этого положительной прессы и построения хорошего имиджа от тех, кто раскручивает футбол в России, уже не приходилось. Пожалуй, единственным местом, где у него действительно «пошло», стала сборная Украины. Что в первый приход Блохина, ознаменовавшийся финальным турниром чемпионата мира-2006, что во второй, лишь чуть затянувшийся после Евро-2012, команда под руководством Олега Блохина была тем самым коллективом, за который было не стыдно собственным болельщикам. Ее побаивались конкуренты, даже фавориты, наподобие сборной Англии. Команда играла красиво и размашисто, технично и напористо. Даже в Лондоне, на Уэмбли, после обиднейшего поражения в Донецке на Евро, украинцы стремились вперед, ничуть не помышляя об игре вторым номером. И добились вполне пристойной ничьи, по достоинству оцененной публикой.

Буквально через несколько дней после матча на «Уэмбли» Олег Блохин все это бросил. Бросил ради родного клуба, оказавшегося в критической ситуации. Вместе с тем, бросил сборную, прекрасно понимая, что покидает «свое» место. И ушел в клубную команду, где у него на протяжении всей тренерской карьеры практически ничего не получалось. Что это – вызов самому себе, желание доказать, что он может добиться чего-то в любом амплуа, неуемные амбиции, или, все-таки, четкий обдуманный шаг и понимание того, что нужно сделать для вывода «Динамо» из кризиса? Ответ на этот вопрос находится в глубине души самого Олега Владимировича. Реальность же показывает, что четкий план выхода из кризиса, даже если он был у Блохина, пока не срабатывает.

Если осенью новый тренер «Динамо» еще мог вполне справедливо сетовать на то, что это не «его» команда и руководит он игроками, подготовленными к сезону предшественниками, то сейчас эта аргументация уже просто «не катит». Особенности календаря в украинском футболе таковы, что один чемпионат можно смело поделить на два. Настолько велик перерыв между осенней и весенней частями турнира. Фактически, календарь этот полностью дублирует чемпионат СССР, когда команды завершали один сезон в конце ноября – начале декабря, а другой начинали в марте. Но ведь тогда соревнования проходили по системе «весна-осень» и это были два разных турнира. Тем не менее, Олегу Блохину не хватило межсезонья для того, что переформатировать коллектив, подстроить его под себя и наладить мощную игру, стабильно приносящую очки.

Разочарование киевских болельщиков постигло уже в феврале в плей-офф Лиги Европы, когда «Динамо», по игре превосходившее «Бордо», не смогло обеспечить себе необходимое преимущество в счете.

Да и в дальнейшем столичный коллектив не раз добивался натужных побед, перемежая их с потерями очков (в игре с «Кривбассом»). И сказать, что команда качественно изменилась с приходом нового наставника по-прежнему нельзя. Многих болельщиков настраивает на оптимистичный лад победа недельной давности над одесским «Черноморцем». Но сказать, что «Динамо» выиграло у сильного соперника, создававшего киевлянам большие проблемы в данном конкретном матче, все-таки погрешить против истины.

Первые полгода показали, что Олег Блохин, скорее всего, опять попал не в свою стихию. Тренер, у которого прекрасно получается на протяжении трех-четырех дней мотивировать игроков на один конкретный матч национальной сборной, полностью теряется в атмосфере ежедневной кропотливой работы с клубным коллективом. И то, что киевлянам не удалось оторваться от Днепра» и «Металлиста» в борьбе за серебро и хоть чуть-чуть приблизится к «Шахтеру» в борьбе за золото – совершенно справедливый итог первых шести месяцев работы Блохина в «Динамо».

Теперь, впереди у тренера киевлян главное испытание его первого сезона в «Динамо». Матч с «Шахтером» будет важнейшим со всех точек зрения – принципиальный соперник, сложное турнирное положение, когда нельзя терять очков, плюс психологическое состояние команды в концовке сезона, на которое, безусловно, повлияет результат игры с «Шахтером».

Разумеется, здесь будет все не так как всегда. И динамовцы, всегда толерантные и уважающие соперника, уже сейчас, заведены до предела. Чего только стоит комментарий Дениса Гармаша клубной пресс-службе «Динамо» (Киев): «На днях читал интервью Дарио Срны, который подчеркивал, что мы отстаем от «Шахтера» на шестнадцать очков. Разрыв, конечно, большой... Но обращаю внимание, что горняки, можно сказать, начинают сезон с восемнадцатиочковым запасом. Всем хорошо известны команды, стабильно обеспечивающие Шахтер необходимыми баллами»….

Задача Олега Блохина сейчас состоит в том, чтобы его команда до игры не перегорела эмоционально. Тех же, безусловно, задевает все, что связано с «Шахтером»: 16-очковое преимущество соперника, их мощь на внутренней и международной арене (не считая последнего матча с дортмундской «Боруссией»), стабильность дончан в игре и в клубной жизни, за пределами игрового поля… Киевлянам этого всего остро не хватает.

Кстати, сам Олег Блохин, придя в коллектив, едва ли не еще больше усугубил ситуацию. Одним из его первых решений был перевод в дубль Артема Милевского, в компанию с Александром Алиевым, двумя самыми высокооплачиваемыми игроками команды. Поднять боевой дух в команде это решение не помогло. А другие действия тренера пока никак нельзя назвать неординарными. Соответственно, и революцию внутри команды они породить не могут. Впрочем, думать о революции в преддверии матча с самым принципиальным соперником – не самое лучшее время.

Ситуация в «Шахтере» действительно кардинально иная. Команда мощно проводит нынешний сезон, в первой половине которого на равных сражалась с легендарным итальянским «Ювентусом» и действующим обладателем трофея Лиги чемпионов английским «Челси». В итоге, клуб из Лондона не попал в плей-офф, уступив свое место «Шахтеру». И это первый подобный случай с действующим победителем турнира за всю его историю. Вообще, единственной провальной игрой за весь текущий сезон для «Шахтера» стал матч в немецком Дортмунде. Местная «Боруссия» в буквальном смысле слова деклассировала чемпиона Украины, разом перечеркнув все его предыдущие достижения. Да и успехи на внутриукраинской арене разом померкли. Впрочем, горняки быстро оправились от досадной неудачи, продолжили серию побед на внутренней арене, а спустя некоторое время сумели убедить главного тренера в необходимости остаться в клубе, что очень немаловажно.

Для «Шахтера» Луческу – символ всех самых значимых достижений на европейской арене. И потеряй клуб тренера сейчас, неизвестно когда он бы вернулся на нынешний уровень. Да и вернулся бы вообще. Вспыльчивое высказывание тренера, якобы имевшее место в самолете из Дортмунда по дороге домой, могло дорого стоить «Шахтеру». Тем не менее, ситуация разрешилась благоприятным для горняков образом. И еще недавно постоянно хмурившийся и нервно реагировавший на вопросы СМИ Мистер, нынче вновь улыбающийся и приветливый, каким привыкли его видеть в Донецке.

Этот матч не имеет никакого спортивного значения для «Шахтера». Но в сегодняшней ситуации, сложившейся в клубе, его результат гораздо более важен, чем иные победы. Фактически, этот матч открывает новую каденцию Мистера в команде. Он будет управлять коллективом еще два года, но именно сейчас игроки должны показать свое отношение к наставнику. К тому же, игроков, которых постоянно задействует Мирча Луческу, в последнее время стало гораздо больше.

Во время послематчевой пресс-конференции в Дортмунде тренер заявил, что пришло время обновлять команду. И сейчас, когда наступила определенность в отношениях специалиста и его работодателя на ближайшие годы, Луческу все активнее претворяет свои слова в конкретные дела. Благо, турнирное положение команды этому полностью способствует. Антон Каниболоцкий, Сергей Кривцов, Дмитрий Гречишкин и Эдуард Соболь – те игроки, в будущее которых верит румынский специалист. Кстати, все они украинцы. И набираясь опыта, рука об руку с лидерами «Шахтера», затем могут его привнести в национальную команду. Сейчас же, самое главное, что они не дают повода для беспокойства своего клубного наставника, также исправно набирая очки, как и их партнеры по основной команде, нынче сидящие в запасе.

Матч с «Динамо» никогда и ни при каких обстоятельствах не будет рядовым для «Шахтера». То же интервью капитана горняков Дарио Срны, в котором он подчеркнуто вежливо и с глубоким уважением отозвался о киевском «Динамо», но которое вызвало слишком нервную реакцию в столичном клубе – лишнее тому подтверждение.

В воскресенье будет война. Такая, какой в украинском футболе еще не было никогда.

Кирилл Стадниченко