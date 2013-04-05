«Черноморец» потерял очки в матче Премьер-лиги с «Зарей»

Как передает корреспондент УНИАН, в гости к середняку турнирной таблицы из Луганска приехала команда, занимающая пятое место и претендующая на выступление в еврокубках в следующем сезоне.

Тем не менее, гости так и не сумели добыть важнейшие для них три очка. На гол Пабло Фонтанельо, забитый на 12-й минуте игры, хозяева поля ответили точным ударом Дмитрия Хомченковского за 10 минут до перерыва – 1:1.

Во второй половине игры одесситы имели игровое и территориальное преимущество, много атаковали, но забить победный гол так и не смогли.

Как сообщал УНИАН, 23-й тур украинской футбольной Премьер-лиги продлится до 7 апреля и завершится суперматчем украинского футбола «Динамо» - «Шахтер».