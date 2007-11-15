Блохин прокомментировал слухи о возможном уходе из сборной

К поединкам отбора на Евро-2008 против Литвы и Франции национальная сборная Украины готовиться с большими кадровыми проблемами.

Так, не смогут помочь своей команде травмированные Александр Кучер, Андрей Русол, Андрей Несмачный и Максим Калиниченко. Кроме этого, пока не известно смогут ли сыграть Сергей Федоров, Владимир Езерский и Андрей Воробей. Простудился Александр Шовковский, но кто из вратарей начнет игру в субботу, станет известно позже.

По поводу мотивации своих игроков на предстоящие игры главный тренер сборной Украины сказал так:

"Сомневаюсь, что в этой ситуации я сумею дополнительно мотивировать игроков. Много чего зависит от них самих. Считаю, что на матч против Франции ребят вообще не нужно настраивать. А настроятся ли они нужным образом на игру с Литвой, покажет игра в Каунасе. Но я считаю, что кадровые проблемы только сплотили команду. По крайней мере, тренируются они с желанием", - сказал Блохин.

Прокомментировал наставник украинской команды и слухи о его возможном уходе из сборной:

"После завершения отборочного цикла Евро-2008 у меня состоится встреча с президентом ФФУ Григорием Суркисом, пройдет Выконком. Только потом я смогу дать окончательный ответ. Да, предложения у меня есть, но пока переговоров ни с кем не веду. Одно могу сказать точно – совмещать работу в клубе и сборной не буду".

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