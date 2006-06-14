Завершился матч Германия – Польша

В Дортмунде на "Вестфаллен-штадион" завершился матч Чемпионата мира по футболу (группа A) Германия – Польша.

Матч начался решительными атаками Германии, которые польские полузащитники и защитники пресекали очень жестко, на грани фола (и за гранью – первая карточка на 8-й минуте Кшинувеку). Со своей стороны немцы старались сразу вернуть потерянный мяч и на свою половину поля соперников, по возможности, не пустить. Минут через десять игра увязла в этой взаимной жесткости. На 11-й стороны обменялись острыми выходами на удар (соответственно, Журавски и Клозе).

На 18-й во время свободного удара с левого края немецкие защитники «расслабились» в штрафной, но без последствий. На 20-й уже польские защитики пропустили Клозе на личную встречу с Леманном, но первый перестарался, стараясь попасть в край ворот, а ведь гол казалася 102-процентным (видимо, и Клозе тоже). Потом на два-три эпизода игра сместилась в немецкую штрафную, на один-два вернулась в польскую. Игра заметно вышла из «вязкой» середины, стало меньше жестких столкновений и больше быстрых проходов, отборов в движении. Впрочем, на 28-й Баллак опять получил по ногам, а Соболевский – карточку. Немцы уверенно держали центр и жали по всей ширине. Лукас Подольский бил с разворотом на 35-й минуте, на 41-й вырвался за линию защитников без оффсайда, на 46-й, добавленной, после паса слева обязан был переправить мяч в ворота.

Но на вторую половину игры команды возвращались при 0:0.

Польская сборная активизировалась и отчасти вырвалась из-под пресса соперников. Но и немцам стало проще выходить на удары. Их штрафной на 65-й минуте с добиванием был опасным. Через минуту Мертезакер бил головой после подачи с углового – выше ворот. Через минуту Одонкор прострелил справа. Еще через три минуты защитники с трудом не пустили Клозе слева.

К 75-й минуте игра и вовсе пошла «открытая», без центра поля. Каждая из команд имела к этому моменту по три желтых карточки, но поскольку из них две получил Радослав Соболевски, оставшиеся 15 минут Польше предстояло играть вдесятером. На 77-й минуте Кшинувека сменил «шахтер» Мариуш Левандовский.

В течение 81-й минуты немецкие нападающие прорывались в штрафную и опасно били несколько раз. На 84-й Баллока, выходящего на вратаря, оттеснил в спину защитник. На 89-й Боровский с 18 метров пробил рядом со штангой. На 90-й – Клозе и Баллок по очереди пробили в верхнюю штангу с 4-х метров.

90 минут игры не хватило… Гол был забит на 91-й, в первую из трех добавленных минут. Одонкор в который раз сделал прострел справа, и Оливер Нойвилль оказался «в нужном месте, в нужный момент».

1:0. Германская сборная заслужила эту победу, хотя Польша не заслужила поражения.