НОК назвал лучшую спортсменку марта

По решению Национального олимпийского комитета Украины, лучшей спортсменкой первого весеннего месяца признана легкоатлетка Ольга Саладуха. Соответственно, личный наставник спортсменки Анатолий Бойко – лучший тренер марта в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НОК.

Весомую заявку на это признание О.Саладуха сделала на чемпионате Европы в шведском Гетеборге, когда в секторе для тройного прыжка не просто завоевала титул самой сильной на континенте, но и обновила рекорд Украины – 14,88 м. С этим же результатом наша спортсменка возглавляет и мировой топ-лист сезона.

Напомним, что уже второй год подряд О.Саладуха в зимнем сезоне бьет национальные рекорды. В 2012 г. на одном из престижных международных турниров в Стокгольме она приземлилась на отметке 14,79 м, тем самым превзойдя достижение для закрытых помещений олимпийской чемпионки Инессы Портной (14,67 м), которое держалось 17 лет.

Действующую чемпионку мира, бронзовую медалистку Олимпийских игр в Лондоне НОК уже второй раз признает лучшей спортсменкой месяца. Диплом и статуэтку из рук президента НОК Сергея Бубки О.Саладуха получала в 2010 году, когда в июле стала чемпионкой Европы.