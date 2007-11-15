Шева рассказал Малуда, что в Украине холодно

Вчера национальная сборная Украины провела открытую тренировку на базе в Конча-Заспе.

Настроение у футболистов было превосходное. Даже Владимир Езерский с внушительным синяком под глазом выглядел очень бодро и весело. В интервью не отказывал никто. Сразу же было видно, что каждый оставил свои проблемы в клубе (если таковые имелись) за пределами расположения сборной, пишет Football.ua.

Первым к журналистам спустился форвард сборной и киевского "Динамо" Артем Милевский.

"Хотя мы уже и потеряли все шансы на выход из группы, мотивация у команды на высоком уровне. Просто так сдаваться никто не собирается. Будем бороться за свой престиж. Разумеется, хотелось бы набрать максимум очков в оставшихся двух поединках. Думаю, наибольший интерес вызовет матч с Францией. Играть против такой команды всегда интересно. Для каждого из футболистов это отличный шанс проверить себя", - сказал Артем.

Владислав Ващук, вернувшийся в состав национальной сборной, также не отказался прокомментировать предстоящие поединки. Настроен он был еще более решительно, чем Милевский.

"Собираемся брать шесть очков. Играть спустя рукава никто не будет. Лично мне есть что доказывать, так как в сборную меня вызвали после перерыва. С мотивацией все в порядке. Все пребывают в отличном настроении и настроены только на положительный результат. Никто не говорит, что будет легко, но мы сделаем все возможное для победы", - сказал Владислав.

Больше всего внимания журналистам уделил ее капитан, Андрей Шевченко, общавшийся с прессой минут 15-20.

"Если подытожить отборочный цикл, думаю, что даже несмотря на неудачный результат, мы провели его достойно. У команды стала лучше получатся комбинационная игра. Стартовали мы неплохо, но где-то мы допускали ошибки, где-то не повезло, возьмите, к примеру, тот же матч с Грузией в Тбилиси. Скорее всего, этот поединок стал ключевым. Ну а с Италией, я считаю, мы показали достойную игру, но соперник не простил нам две наши ошибки.

"Почему провели отборочный цикл к ЧМ успешней? Тогда команда не пропускала необязательных мячей, в некоторых матчах, где мы не заслуживали победы, нам везло. Сейчас же такого не было.

"Для меня не имеет большого значения, кто выйдет из нашей группы. Просто нужно нормально и достойно завершить этот отборочный цикл", - сказал Шева.

На вопрос сыграет ли Флоран Малуда в Киеве и общался ли Шевченко с ним на тему предстоящей игры, нападающий ответил:

"Да нет, в принципе. Я рассказывал ему об Украине, о том, что здесь холодно, снег (улыбается), но более конкретно говорить о поединке - бессмысленно. Действительно, Малуда не принимал участия в нескольких матчах "Челси", но ответить на вопрос о его участии я вам не могу".

Тренировка прошла в обычном режиме. Футболисты много смеялись, шутили, по-доброму подкалывали друг друга. Будем надеяться, что в таком настроении ребята останутся и после матча с французами.