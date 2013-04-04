Футболист Яя Туре останется играть в «Манчестер Сити»

"Именно здесь я хочу быть. Когда пришел в "Сити", я мечтал о том, что мы выиграем что-либо. И сейчас мы стараемся быть лучшими в любом соревновании, в котором принимаем участие", - отметил 29-летний Я.Туре. "Ничто не может доставить мне большего удовольствия, чем завершение карьеры в "Манчестер сити". Я хочу продолжать выигрывать трофеи, творить историю. Это невероятно - быть частью клуба, болельщики которого поддерживают команду независимо от обстоятельств", - добавил он, сообщает ИТАР-ТАСС.

Туре перешел в "Манчестер сити" в 2010 году из испанской "Барселоны". В составе "горожан" он стал чемпионом Англии 2012 года, обладателем Кубка-2011 и Суперкубка-2012 страны. Спортсмен провел за команду 92 матча и забил 17 мячей.