В первую десятку рейтинга WBA вошли пять украинских боксеров
19:58, 04 апреля 2013Спорт
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Всемирная боксерская ассоциация (WBA) опубликовала свои обновленные рейтинги во всех 17-ти весовых категориях.
WBA опубликовала свои обновленные рейтинги
Об этом сообщает специализированный сайт boxingnews.com.ua.
Отметим, что сразу пять украинских боксеров вошли в первую десятку рейтинга WBA в разных весовых категориях. В их число попали Олег Ефимович - (7-е место, полулегкий вес), Вячеслав Сенченко - 7 (полусредний вес), Максим Бурсак - 3 (средний вес), Стас Каштанов - 1 и Сервер Эмурлаев - 9 (второй средний вес).
В супертяжелом весе, где титул суперчемпиона мира по версии WBA принадлежит украинцу Владимиру Кличко, значительных изменений в первой десятке рейтинга не произошло.
Как сообщал УНИАН, рейтинги WBA обновляются раз в месяц.
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