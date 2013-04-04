В первую десятку рейтинга WBA вошли пять украинских боксеров

Об этом сообщает специализированный сайт boxingnews.com.ua.

Отметим, что сразу пять украинских боксеров вошли в первую десятку рейтинга WBA в разных весовых категориях. В их число попали Олег Ефимович - (7-е место, полулегкий вес), Вячеслав Сенченко - 7 (полусредний вес), Максим Бурсак - 3 (средний вес), Стас Каштанов - 1 и Сервер Эмурлаев - 9 (второй средний вес).

В супертяжелом весе, где титул суперчемпиона мира по версии WBA принадлежит украинцу Владимиру Кличко, значительных изменений в первой десятке рейтинга не произошло.

Как сообщал УНИАН, рейтинги WBA обновляются раз в месяц.