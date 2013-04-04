«Динамовца» дисквалифицировали перед матчем с «Шахтером»

Как сообщает сайт телеканала «Футбол», Е.Хачериди дисквалифицирован за нанесение удара футболисту «Черноморца» Лучиану Бурдужану. Защитник «Динамо» пнул ногой соперника, который находился на газоне. Арбитр поединка не наказал защитника киевлян, однако КДК ФФУ принял решение дисквалифицировать футболиста «бело-синих».

Таким образом, Е.Хачериди пропустит игру с донецким «Шахтером», а также поединки с львовскими «Карпатами» и луганской «Зарей».

Матч «Динамо» - «Шахтер» состоится 7 апреля.