В Мюнхене на стадионе "Альянц-Арена" завершился матч Чемпионата мира по футболу (группа H) Тунис – Саудовская Аравия.

Всю первую половину обе стороны прилежно атаковали друга друга и прилежно разрушали продвижение друг друга. Поскольку большинство атак не доходили до штрафной, все перепасовки, подкаты, перехваты сосредоточились в средней части поля, в среднем темпе и со средней зрелищностью.

На 24-й минуте был назначен свободный в сторону саудовцев - довольно далеко от ворот, но навес в самый центр штрафной удался. Похожие сутолоки перед воротами уже были в этом матче и быстро исчерпывались. Но теперь мяч отлетел в сторону Жазири («в миру» - игрок одного из французских клубов), и он ударил в прыжке с лету. 1:0.

Средний темп игры восстановился. На 36-й минуте тунисцы получили одну за другой две желтые карточки: одну за нарушение, другую за выход из стенки до свистка, - однако штрафной аравийцев оказался точным, но не голевым. На 45-й минуте сильный удар с 25 метров нанес 19-й номер саудовцев Навах - мяч прошел рядом с воротами.

В перерыве, вероятно, проигрывающие получили «ускорение» от тренера. В начале нового тайма полузащитник Саудовской Аравии Нур создал самый опасный с начала игры момент. Его вывели на скорости из глубины, и в последний момент лицом к лицу с вратарем он пытался технично подправить мяч в сторону (так сделал Ванчопе в игре Германия – Коста-Рика), но технично не вышло, и мяч просто отлетел вправо.

Обе стороны стали действовать чуть быстрее, чаще и решительнее доходить до ворот. “Трехходовка”, после которой СА сравняла счет, по блистательности была словно из другого матча: пас от центральной линии – проход по правому краю и прострел на ближнюю штангу – гол (Аль-Катани). Упав на колени, игроки склонились в молитвенном поклоне.

1:1, а атаки стали накатываться от края до края.

Сами аль-Джабер вывел Саудовскую Аравию вперед на… третьей минуте. На третьей минуте своего пребывания на поле. Он вышел на поле на 82-й, а забил на 84-й, завершив четырехходовку «от ворот до ворот». Серия передач была стремительной, и сам Джабер в решающий миг был хладнокровен: бил в «противоход» вратарю. 2:1

Результативной оказалась и последняя минута игры. Пас из центра к штрафной – борьба за верхний мяч – от лицевой линии пас во вратарскую и... - Раджи Жаиди в высоком прыжке головой с 8-9 метров делает счет снова ничейным.

2:2. Из команд не выиграл никто, зато выиграли зрители.