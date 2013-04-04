Тимощук не исключает, что останется в «Баварии»

Об этом он заявил в интервью российскому изданию «Спорт день за днем».

«Я сыграл более 125 официальных матчей за «Баварию», что не удалось многим в «Баварии» - отметил А. Тимощук. – Больше, чем Лука Тони, Арьен Роббен, Лукас Подольски... Хотя, конечно, игр могло быть и больше. В этом сезоне я выхожу на поле мало. Не знаю, с чем это связано, может, с тем, что заканчивается контракт. Но для меня ничего не изменилось, и всегда готов выйти на поле в тех поединках, когда команде тяжело - как было с «Арсеналом», «Байером», «Фрайбургом». Надеюсь, что, как и в прошлые годы, приму участие в решающих играх. Готов снова выйти в финале Лиги чемпионов… Может, я в «Баварии» останусь, кто знает?».

Отвечая на вопрос о предложениях из иных клубов А.Тимощук заметил: «Слухи в преддверии трансферного окна - обычное дело для прессы. Уже привык к этому и понимаю, что до лета слухов обо мне будет немало. Пока могу сказать, что у меня есть несколько достойных предложений от хороших клубов, возможно, будут и другие варианты, но время принятия решения еще впереди. Я спокойно себя чувствую. Хотелось бы только, чтобы ясность наступила пораньше».

Как сообщал УНИАН, действующий контракт А.Тимощука с «Баварией» заканчивается 30 июня 2013 г. Одним из наиболее вероятных вариантов продолжения карьеры игрока СМИ называют российский «Зенит» (Санкт-Петербург), в составе которого украинец выступал ранее и выиграл Лигу Европы УЕФА.