Украинский чемпион в толкании ядра получил двухлетнюю дисквалификацию

Как сообщает официальный портал IAAF, спортсмен дисквалифицирован задним числом. Аннулированы все результаты его выступлений в период с 18 августа 2004 года по 17 августа 2006 года. Ранее он также был лишен золотой олимпийской медали.

Аналогичное наказание получила россиянка Светлана Кривелева, которая в Афинах завоевала бронзу в толкании ядра. Другая россиянка – Ольга Кузенкова, которая стала олимпийской чемпионкой в метании молота, свою награду сохранила. Она попалась на допинге только по результатам пробы, взятой на Чемпионате мира-2005 в Хельсинки. А проба на Играх присутствие допинга не выявила.

Скандал с легкоатлетами разгорелся в декабре 2012 года. Официальный представитель Международного олимпийского комитета заявил, что замороженная допинг-проба спортсменов, взятая в 2004 году, прошла новое тестирование с помощью более современной аппаратуры и выявила наличие в организме атлетов запрещенных препаратов.

Ю.Белоног является чемпионом Европы 2002 года и бронзовым призером мирового первенства-2003. Свою спортивную карьеру он завершил после Игр-2008 в Пекине, где остался за чертой призеров.