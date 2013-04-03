Безногий бегун, застреливший свою подругу, решил возобновить тренировки

Суд Претории в конце марта смягчил условия освобождения О. Писториуса под залог и разрешил ему покидать пределы страны. Легкоатлет получил возможность участвовать в соревнованиях за рубежом.

Один из стартов, в которых потенциально может принять участие О. Писториус, - чемпионат мира по легкой атлетике в Москве, который пройдет в августе.

В среду О. Писториус на встрече с тренером Эмпи Лоу обсудил возвращение в спорт. Во время беседы южноафриканец рассказал, что ему не терпится приступить к тренировкам. Вместе с тем, агент спортсмена Пит ван Зил затруднился назвать точные даты возвращения легкоатлета к соревнованиям. «Только Писториус может дать нам ответ на этот вопрос. Когда спортсмен не тренируется в течение долгого времени, ему сложно так сразу начать участвовать в соревнованиях», - сказал ван Зил.

Как сообщал УНИАН, О. Писториус застрелил свою подругу в ночь на 14 февраля. По словам спортсмена, он принял жертву за грабителя. В ЮАР действительно происходит много случаев ограблений частных домов, из-за чего домовладельцы в подавляющем большинстве, легально приобретают оружие для самообороны. Впрочем, в данном конкретном случае у полиции есть сомнения относительно того, что спортсмен говорит правду. По мнению полицейских, это могло быть предумышленное убийство. За несколько часов до трагедии соседи слышали, как О. Писториус и его спутница ругались в доме спортсмена.