Украинский теннисист вышел в четвертьфинал турнира во Франции

Как передает корреспондент УНИАН, шансы соперников в этом матче расценивались как приблизительно равные. Сошлись 196–я ракетка мира, согласно рейтингу Ассоциации теннисистов-профессионалов – А.Недовесов, и 260-й в мире Ф.Мартин, который играл в привычной домашней обстановке и за счет этого мог получить преимущество.

Ход игры показал, что украинец привык к местным кортам в предыдущие дни и уверенно противостоял сопернику. К тому же их различие в уровне игры оказалось гораздо больше, чем 64 строки в мировом рейтинге. А.Недовесову потребовался всего 1 час и 2 минуты, чтобы доказать свое превосходство в этой игре – 6:4, 6:0. Украинец выиграл четыре гейма на приеме и отыграл четыре брейк-поинта на своей подаче.

В четвертьфинале соперником А.Недовесова станет победитель пары Кенни де Шеппер (Франция, 112-я ракетка мира) – Доминик Мефферт (Германия, 186).

Как сообщал УНИАН, сильнейшие игроки Украины на этой неделе в составе национальной сборной проведут матч Кубка Дэвиса против команды Швеции. В составе сборной Украины – Александр Долгополов, Сергей Стаховский, Илья Марченко и Денис Молчанов.