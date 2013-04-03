В Донецке началась продажа билетов на чемпионат мира по хоккею
00:25, 03 апреля 2013Спорт
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В Донецке уже началась продажа билетов на чемпионат мира по хоккею среди команд группы В первого дивизиона, который пройдет в городе с 14 по 20 апреля.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого горсовета,
Все матчи чемпионата мира пройдут на Арене «Дружба», которая в нынешнем сезоне прошла серьезное испытание, принимая матчи чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
В кассах Арены «Дружба» уже началась продажа билетов, цена билетов от 10 до 60 грн.
Как сообщал УНИАН, национальная сборная Украины по хоккею начала первый учебно-тренировочный сбор в рамках подготовки к чемпионату мира по хоккею среди команд группы В первого дивизиона, который пройдет с 14 по 20 апреля в Донецке.
Соперниками сборной Украины в борьбе за единственную путевку в группу А чемпионата мира будут сборные Польши, Нидерландов, Румынии, Литвы и Эстонии.
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