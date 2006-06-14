В Киеве усилена охрана испанского посольства
18:33, 14 июня 2006Спорт
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...от отдельных футбольно-озабоченных лиц
В связи с проигрышем украинской сборной по футболу сборной Испании в матче на Чемпионате мира в Германии, в Киеве руководством МВД принято решение усилить охрану Испанского посольства для того, чтобы предотвратить возможные негативные проявления со стороны отдельных лиц.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МВД Украины, добавив при этом, что охрана посольства будет осуществляться не только служащими государственной службы охраны, но и бойцами внутренних войск Украины.
Напомним, что сегодня украинская сборная по футболу проиграла испанской сборной со счетом 0:4.
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