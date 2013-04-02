Баскетболисты «Будівельника» проиграли последний матч регулярного чемпионата

Как сообщает корреспондент УНИАН, игру в Донецке столичный коллектив проводил уже в ранге победителя регулярного турнира. Этот титул они завоевали досрочно. На протяжении трех четвертей киевляне доминировали на площадке. Самым результативным в составе гостей в этот вечер стал Михаил Анисимов, набравший 17 очков. А в последней четверти матча «строители» расслабились, позволив сопернику выиграть 10-минутку с разницей в 14 очков. У «Донецка» самым результативным в этот вечер на площадке был американский легионер Куртис Милладж, набравший 21 бал.

Во втором матче заключительного дня регулярного сезона Суперлиги «Одесса» в гостях обыграла «Химик» из Южного (Одесская обл.) – 85:70.

Таким образом, победитель регулярного чемпионата «Будівельник» закончил турнир с соотношением побед и поражений 28/11. У занявших второе и третье места в таблице запорожского «Ферро-ЗНТУ» и мариупольского «Азовмаша» этот показатель составил 25/14. Всего в плей-офф, согласно регламенту турнира, квалифицировались 8 из 14 команд-участников турнира.

Как сообщал УНИАН, плей-офф Суперлиги стартует 7 апреля.