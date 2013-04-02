В составе сборной Украины по регби произошли изменения

Как сообщили УНИАН в одесском регбийном клубе «Кредо-1963», из-за дисквалификаций матч с Молдовой пропустят выступающий на позиции замка Вячеслав Красильник и центровой Олег Косарев.

Их заменят нападающий «Кредо-1963» Эдуард Корзырь и защитник «Олимпа» Владимир Войтов.

Травмы задних поверхностей бедер получили центральный четвертной Денис Масюков и фланкер Сергей Никитин. Но если Д.Масюков со стопроцентной вероятностью пропустит игру в Одессе, то участие С.Никитина пока еще под вопросом.

Вместо них вызваны фулл-бек «Кредо-1963» Артем Кулик и форвард «Оболонь-Университета» Владислав Демецкий.

Состав сборной Украины на учебно-тренировочном сборе в Одессе выглядит следующим образом: нападающие - Чайка Евгений («ВВА-Подмосковье», Россия), Полянский Александр, Вертилецкий Эдуард, Крамаренко Виталий, Никитин Сергей, Козырь Эдуард (все «КРЕДО-1963», Одесса), Цапенко Александр, Кирсанов Николай, Ломакин Александр (все «Олимп», Харьков), Радчук Руслан («Стрела-Агро», Россия), Орлов Виталий («Енисей-СТМ», Россия), Грабовский Владислав («Арка», Польша), Мокрецов Дмитрий («Сокол», Львов), Демецкий Владислав («Оболонь-Университет», Хмельницкий), Новокрещенов Алексей; полузащитники - Янчий Сергей («Булава», Россия), Церковный Сергей («Олимп», Харьков), Снисаренко Игорь («Стрела-Агро», Россия), Делиергиев Николай («КРЕДО-1963», Одесса); защитники: Марченко Тарас, Масюков Павел, Кулик Артем (все «КРЕДО-1963», Одесса), Кравченко Максим, Пономаренко Вячеслав, Войтов Владимир (все «Олимп», Харьков), Краснодемский Виталий («Стрела-Агро», Россия), Шуляк Мирослав («Оболонь-Университет», Хмельницкий).

Окончательный состав на игру с Молдовой тренерский штаб сборной Украины огласит в пятницу, 5 апреля.

Как сообщал УНИАН, матч Кубка Европы по регби Украина – Молдова состоится 7 апреля в Одессе.