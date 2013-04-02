Украинский теннисист успешно стартовал на турнире во Франции

Как передает корреспондент УНИАН, в матче первого раунда крымчанин всего за 43 минуты легко разобрался с Борисом Пашански из Сербии – 6:2, 6:1.

А.Недовесов на протяжении всего матча имел подавляющее преимущество над соперником. На его счету 10 эйсов, в то время как серб не сделал ни одного. Вместе с тем Б.Пашански совершил три двойные ошибки. Также украинец реализовал 5 брейков из 8, тогда как его сопернику ни разу не удалось даже заработать брейк.

За выход в четвертьфинал А.Недовесов поспорит с Фабрисом Мартаном из Франции.

Как сообщал УНИАН, главным событием этой недели в теннисном мире является Кубок Дэвиса. В состав сборной Украины на матч с командой Швеции вызваны Александр Долгополов, Сергей Стаховский, Илья Марченко и Денис Молчанов. Соответственно, они не могут принимать участие в коммерческих турнирах с 1 по 7 апреля. Матч Украина – Швеция состоится 5-7 апреля.