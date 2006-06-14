Крымский спикер советует Москалю воздержаться от шоу

Председатель Верховной рады Крыма Анатолий ГРИЦЕНКО порекомендовал Постоянному представителю Президента Украины в Крыму Геннадию МОСКАЛЮ перестать накалять обстановку и отказаться от занимаемой деструктивной позиции.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, комментируя журналистам заявление Г.МОСКАЛЯ об обращении в суд с иском к крымскому парламенту, А.ГРИЦЕНКО сказал: «То, что МОСКАЛЬ избрал форму общения с Верховным Советом Крыма через судебные инстанции и пресс-конференции, думаю, его не красит, у него совершенно другая функция. Хотел бы в очередной раз порекомендовать Геннадию Геннадьевичу не занимать деструктивную позицию в Крыму, не накалять страсти и не организовывать шоу и мероприятия для своей популяризации. Цену его профессионализму мы знаем».

Крымский спикер также подчеркнул, что «каждый гражданин Украины имеет право защищать свою честь и достоинство, если он считает, что такие факты имеются».

Как сообщал УНИАН, 6 июня депутаты Верховной Рады АРК приняли заявление, в котором говорилось, что они «считают недопустимым пребывание Г.МОСКАЛЯ в должности Постоянного представителя Президента Украины в автономи. Ряд депутатов заявили, что Г.МОСКАЛЬ виноват в обострении ситуации в автономии, так как дезинформирует Президента о подготовке к украинско-американским учениям.

Г.МОСКАЛЬ считает, что уволить его с должности стремятся депутаты с криминальным прошлым.

В свою очередь глава Секретариата Президента Украины Олег РЫБАЧУК назвал «истеричной» реакцию депутатов Верховной Рады АРК на деятельность Г.МОСКАЛЯ. Как подчеркнул О.РЫБАЧУК, «ни господин МОСКАЛЬ, ни центральная власть этого не допустят», чтобы верх в Крыму взял криминалитет, некоторые представители которого по итогам выборов получили мандаты в парламенте АРК.

13 июня Г.МОСКАЛЬ заявил, что подал иск в один из районных судов Симферополя, требуя от Верховной Рады АРК исключить из заявления просьбу к Президенту Украины о его увольнении.

Г.МОСКАЛЬ выразил возмущение, что депутаты парламента Крыма требуют освободить его от должности, мотивируя это тем, что он якобы дезинформировал Президента о ситуации с подготовкой учений «Си Бриз-2006» и виноват в обострении ситуации в автономии. По словам представителя Президента в Крыму, о том, что именно он сообщал главе государства Виктору ЮЩЕНКО, известно лишь ему и Президенту.