Игроков «молодежки» «Донбасса» вызвали в национальную сборную
00:52, 02 апреля 2013Спорт
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Два игрока молодежного состава хоккейного клуба "Донбасс" вызваны в главную команду страны.
ХК "Донбасс"
Как сообщили УНИАН в ХК «Донбасс», тренерский штаб сборной Украины рассчитывает на Максима Мартышко и Виктора Захарова, которые уже присоединились к "сине-желтым" в Броварах и провели с командой первые тренировки.
Напомним, что сборная Украины начала подготовку к стартующему 14 апреля в Донецке чемпионату мира в Дивизионе 1 (группа "В") и уже 2 апреля прибудет в Донецк, где продолжит тренировочный процесс.
Ранее в состав главной команды страны были привлечены еще восемь игроков первой и второй команд ХК "Донбасс" – чемпиона Украины и обладателя Континентального кубка сезона 2012/13.
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