Игроков «молодежки» «Донбасса» вызвали в национальную сборную

Как сообщили УНИАН в ХК «Донбасс», тренерский штаб сборной Украины рассчитывает на Максима Мартышко и Виктора Захарова, которые уже присоединились к "сине-желтым" в Броварах и провели с командой первые тренировки.

Напомним, что сборная Украины начала подготовку к стартующему 14 апреля в Донецке чемпионату мира в Дивизионе 1 (группа "В") и уже 2 апреля прибудет в Донецк, где продолжит тренировочный процесс.

Ранее в состав главной команды страны были привлечены еще восемь игроков первой и второй команд ХК "Донбасс" – чемпиона Украины и обладателя Континентального кубка сезона 2012/13.