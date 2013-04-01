Норвежец Магнус Карлсен выиграл шахматный турнир претендентов
22:19, 01 апреля 2013Спорт
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Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен стал победителем турнира претендентов на шахматную корону, который завершился сегодня в Лондоне.
Магнус Карлсен поборется с чемпионом / Фото: norge.ru
М.Карлсен в последнем туре уступил, играя белыми, россиянину Петру Свидлеру, однако ранее набранных очков норвежцу хватило для итоговой победы. Единственный конкурент М.Карлсена россиянин Владимир Крамник в своем матче последнего тура уступил украинцу Василию Иванчуку, что и определило итоги турнира. У М.Карлсена и В.Крамника по 8,5 балла, однако норвежец обошел россиянина за счет большего количества побед, сообщают РИА Новости.
М.Карлсен выиграл право на матч за шахматную корону с чемпионом мира индийцем Вишванатаном Анандом.
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