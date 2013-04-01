Гандболисты Украины и Нидерландов сыграют в отборе на Евро-2014

Как сообщает портал Isport.ua, команды выступают в пятой отборочной группе, где минувшей осенью потерпели по два поражения от поляков и шведов с одинаковой суммарной разницей "-13".

В феврале в тренерском штабе голландской команды произошли перемены. Прежний наставник Берт Билдер, по сообщениям национальной прессы, "больше не имеет времени для работы, но в качестве консультанта остается активным". Вместо него у руля команды встал дуэт в лице молодого Марка Шметца (играл в немецкой Бундеслиге, а в 2010 году в составе «Лемго» выиграл Кубок ЕГФ) и опытного Йопа Фиге, под руководством которого молодежная сборная Нидерландов обыграла в январе украинскую сборную U-21 в рамках отбора ЧМ-2013 (27:25).

В "спарке" с нашей сборной (2 апреля Украина и Нидерланды сыграют в Киеве, а 7 апреля - в Альмере) М.Шметц и Й.Фиге рассчитывают на 16 исполнителей. Из игроков основы в списке отсутствует 24-летний Леон ван Схи. Ближайшие два матча он пропустит - линейному клуба «Палс» необходима операция по удалению грыжи на руке.

Финальная часть Евро, куда из группы выйдут две лучшие команды (явные фавориты - Польша и Швеция), пройдет в январе 2014 года в Дании.

Начало киевского матча Украина - Нидерланды 2 апреля - в 19.00.