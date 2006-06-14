Третий гол в матче Украина – Испания

На 48-й минуте испанский нападающий проскочил между двумя защитниками и вышел один-на-один с Шовковским. Украинский вратарь вышел навстречу и смог отбить мяч. Но тут подошел Массимо Бузакка (это главный судья матча, из Швейцарии), показал красную карточку Ващуку и назначил пенальти... В прыжке в нижний левый угол Шовковский коснулся мяча, но удар был сильным. У 21-го номер Испании Давида Вилья - дубль.