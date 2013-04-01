Стаховский вернулся в Тор-100 лучших теннисистов мира

Как сообщает официальный сайт ATP, С.Стаховский, по сравнению с предыдущей версией рейтинга, поднялся на 8 ступенек – со 106-й на 98-ю позицию. Сейчас в его активе 546 пунктов. Лучшим среди украинцев продолжает оставаться Александр Долгополов (22-е место, 1635 баллов).

Во второй сотне рейтинга расположились еще трое представителей Украины: Илья Марченко (123-е место), Иван Сергеев (151-е) и Александр Недовесов (196-е).

Лучшим игроком мира, как и ранее, остается серб Новак Джокович. Вместе с тем швейцарец Роджер Федерер опустился на третье место, пропустив вперед британца Энди Маррея, который 31 марта выиграл престижный турнир в американском Майами.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации на четыре места повысила свою позицию лучшая украинка Леся Цуренко – с 74-го на 70-е место. А вот Элина Свитолина, напротив, опустилась с 87-й на 89-ю позицию.

Во второй сотне рейтинга Украина представлена четырьмя спортсменками: Марина Заневская (164-е), Юлия Бейгельзимер (173-е), Ольга Савчук (192-е) и Екатерина Козлова (194-е).

В тройке лидеров ситуация не поменялась. Рейтинг по-прежнему возглавляют американка Серена Уильямс, россиянка Мария Шарапова и Виктория Азаренко из Беларуси.