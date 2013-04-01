Украинские дзюдоисты везут полный комплект медалей Гран-при

В турецком Самсуне завершился этап Гран-при по дзюдо, в котором сборная Украины завоевала три награды – золото, серебро и бронзу.

Как сообщает официальный сайт соревнований, бронзу в категории до 100 кг завоевал Дмитрий Лучин, серебро в весе до 81 кг на счету Виталия Дудчика, а победу в весовой категории до 66 кг получил Георгий Зантарая.

Один из самых титулованных дзюдоистов в истории Украины Г.Зантарая (чемпион мира-2009 и чемпион Европы-2011) уже в этом году, перейдя в более тяжелую весовую категорию, одержал вторую победу. Ранее он выиграл Континентальный кубок в Варшаве.

На сей раз у Г.Зантарая пять побед подряд. В первом раунде благодаря «ипону» украинец обыграл представителя Молдовы Евгения Време, во втором та же оценка принесла ему победу над Мияграгчаа Санжаасуреном из Монголии. В четвертьфинале две оценки «юко» принесли ему победу над французом Димитри Драгином. А полуфинал между Г.Зантарая и представителем Казахстана Сергеем Лимом длился меньше 1,5 минут – «иппон». В финале с израильтянином Голаном Поллаком победу украинцу принесли две оценки «юко».

Напомним, что это был второй этап Гран-при в 2013 году. В первом, состоявшемся в середине февраля в немецком Дюссельдорфе, украинцы участия не принимали.