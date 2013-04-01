Украинские гимнастки выиграли две медали этапа Гран-при во Франции

Как передает корреспондент УНИАН, соревнования в пригороде Парижа неожиданно стали успешными для украинской команды в групповых упражнениях, хотя все любители этого вида спорта привыкли к медалям в индивидуальных соревнованиях.

Состав группы в этом сезоне усилила Виктория Шинкаренко, ранее выступавшая в индивидуальных соревнованиях. Во многом, именно с этим специалисты связывают рост уровня команды. Если в многоборье украинки заняли итоговое четвертое место, то в финалах обоих упражнений были удостоены бронзовой награды.

В индивидуальных соревнованиях не принимала участие Виктория Ризатдинова, одержавшая сенсационную победу в начале сезона на Кубке мира в эстонском Тарту и на престижном коммерческом соревновании в американском Лос-Анджелесе. Лучшей из украинок во Франции стала Виктория Мазур, занявшая 8-е место. У Алины Максименко – 12-й результат. Призовую тройку составили исключительно представительницы России – Маргарита Мамун, Дарья Сватковская и Александра Меркулова.