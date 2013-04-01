Украинский теннисист проиграл в финале турнира в Гваделупе

В Гваделупе завершился крупный теннисный турнир серии Challenger, в финале которого украинец Сергей Стаховский проиграл французу Бенуа Пэру.

Как передает корреспондент УНИАН, решающий матч проходил в трех сетах, несмотря на то, что француз входит в число 40 сильнейших игроков мира. С.Стаховский до сегодняшнего дня не входил даже в ТОП-100 мирового рейтинга.

Первый сет киевлянин проиграл со счетом 4:6, а в начале второго уступал – 1:3. Казалось, что француз доведет игру до победного конца, но киевлянин перехватил инициативу – 7:5. Лишь в третьем решающем сете Б.Пэр сумел доказать свое теоретическое преимущество над соперником на практике – 5:7.

Таким образом, С.Стаховский занял второе место на соревнованиях в Гваделупе.

Во втором круге соревнований Б.Пэр также обыграл другого украинца – Дениса Молчанова.