Российский форвард посоветовал Англии забыть о Евро-2008

Форвард сборной России Александр Кержаков посоветовал английским футболистам и тренерам забыть о выходе в финальную стадию Евро-2008. Нападающий уверен, что россияне выиграют оба оставшихся матча у Израиля (17 ноября) и Андорры (21 ноября) и завоюют путевку на чемпионат Европы, пишет английское издание The Sun.

Кержаков заявил, что сборная России превосходит израильтян и поэтому должна одержать победу в Тель-Авиве. "Мы не можем проиграть, даже если против нас выйдут 13 футболистов, - считает форвард. - Однако мы не считаем, что дело уже сделано, и знаем, что нас ожидает серьезная борьба".

Матч Израиль - Россия является ключевым в борьбе за вторую путевку на Евро-2008 в группе Е. В случае победы в Тель-Авиве россиянам останется обыграть Андорру, которая до сих пор не сумела набрать ни одного очка.

Что касается сборной Англии, то ей осталось провести один матч с Хорватией (21 ноября). Англичанам необходимо не только побеждать в этой встрече, но и рассчитывать, что россияне потеряют очки. Александр Кержаков подчеркнул, что после победы россиян в Израиле матч Англия - Хорватия не будет иметь турнирного значения.

Лента.ру