Автобус киевского Динамо в Одессе забросали камнями
07:57, 01 апреля 2013Спорт
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После матча в Одессе произошла хулиганская выходка.
Автобус Динамо забросали камнями в Одессе. Фото с сайта киевского клуба
31 марта после окончания матча 22 тура Чемпионата Украины по футболу Черноморец - Динамо в Одессе автобус, в котором находились киевляне, был атакован группой хулиганов, которая забросала его камнями, бутылками и яйцами. Об этом сообщает пресс-служба Динамо Киев.
Разбитым оказалось лобовое стекло и другие внешние элементы транспортного средства. На месте происшествия находились представители правоохранительных органов, но по горячим следам никого из нападавших задержать не удалось.
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