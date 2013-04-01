Автобус киевского Динамо в Одессе забросали камнями

31 марта после окончания матча 22 тура Чемпионата Украины по футболу Черноморец - Динамо в Одессе автобус, в котором находились киевляне, был атакован группой хулиганов, которая забросала его камнями, бутылками и яйцами. Об этом сообщает пресс-служба Динамо Киев.

Разбитым оказалось лобовое стекло и другие внешние элементы транспортного средства. На месте происшествия находились представители правоохранительных органов, но по горячим следам никого из нападавших задержать не удалось.

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