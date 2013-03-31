Юношеская сборная Украины вышла в финальную часть Евро

Как сообщили УНИАН в Федерации футбола Украины, после ничьей в матче с Болгарией в рамках второго тура, в поединке против сборной Германии, выигравшей две встречи, украинскую команду устраивала лишь победа. И подопечные Александра Головко ее достигли, забив гол за несколько минут до окончания основного времени матча. Мяч на счету нападающего донецкого «Шахтера» Андрея Борячука.

Большую часть матча нашей команде пришлось играть в меньшинстве - на 29-й минуте красную карточку получил защитник львовских «Карпат» Павел Макогон. Впрочем, выдержав стартовый натиск хозяев турнира, и перестроив игру после исключения, украинцы смогли грамотно сыграть на контратаках, вынудив голкипера немецкой сборной Мариуса Функа несколько раз демонстрировать мастерство. Хватало работы и у вратаря украинской сборной Дмитрия Безрука, который заменил Вадима Солдатенко.

Решающей в матче стала 77-я минута, когда меткий удар удался Борячуку. Пропустив гол, немецкая команда большими силами пошла вперед, но наши ребята выстояли, завоевав путевку в финальную часть чемпионата Европы, которая состоится в Словакии с 5-го 17-е мая.

Жеребьевка финальной стадии состоится 4 апреля.