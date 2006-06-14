Завершился первый тайм матча Украина – Испания

Забив два гола, испанцы оттянулись к своим воротам и спокойно встречали попытки прорваться через их защитные порядки. Поскольку ни комбинационных, ни силовых проблем атаки украинской сборной для них не составляли, то делали это легко, иногда переходя в контратаки. Дважды украинцам все же удалось создать опасность у ворот, но в обоих случаях надежно сыграл вратарь Касильяс, к тому же во второй ситуации ланйсмен хоть и с опозданием, но таки решил присудить оффсайд.