Металлист пропустил Динамо на второе место в таблице Премьер-лиги

Благодаря этому результату киевское «Динамо» поднялось на вторую строчку в турнирной таблице.

Как сообщает корреспондент УНИАН, в Кривом Роге встречались на тот момент вторая и девятая команды в Премьер-лиге. Впрочем, харьковчанам, для того чтобы отстоять место, дающее право играть в Лиге чемпионов, необходимо было обязательно побеждать середняка турнира.

В первом тайме удачливее были хозяева поля. Они уверенно оборонялись, а на 15-й минуте использовали один из немногочисленных своих моментов. Владимир Приемов замкнул прострел слева Младена Бартуловича и мяч, стукнувшись о землю перед вратарем, отскочил в ворота – 1:0. Более того, В. Приемов имел еще несколько моментов для взятия ворот по ходу тайма, но не использовал их.

После перерыва «Металлист» завладел инициативой и достаточно быстро отыгрался. На 56-й минуте Клейтон Хавьер точным ударом замкнул подачу углового – 1:1. Впереди было еще более получаса игры, но вырвать победу в этом матче у харьковчан так и не получилось.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня киевское «Динамо» выиграло в Одессе у «Черноморца» (2:0), а днепропетровский «Днепр» потерял очки в Луцке, в игре с «Волынью» - 1:1. Таким образом, после 22-го тура на второе место в таблице Премьер-лиги вышло киевское «Динамо», набравшее 47 очков. У «Металлиста» теперь 46 баллов, у «Днепра» - 45. Лидирует по-прежнему донецкий «Шахтер» - 63 очка.