«Днепр» не смог одолеть «Волынь» в Луцке

Как сообщает корреспондент УНИАН, в этой игре сошлись команды, которые находились на противоположных полюсах турнирной таблицы. «Днепр» - четвертый сверху, а «Волынь» - четвертая с конца. Тем не менее, преимущества в счете команде, которая борется за второе место по итогам чемпионата и путевку в Лигу чемпионов, добиться так и не удалось.

В начале матча активнее были хозяева поля, которые на 21-й минуте заработали пенальти. Плюс ко всему, после этого эпизода «Днепр» остался в меньшинстве. Дуглас Баселар получил красную карточку за фол последней надежды. Он сбил выходившего один на один с вратарем Душана Савича. Пенальти в составе «Волыни» реализовал Эрик Бикфалви.

Впрочем, оставшись в меньшинстве, гости не очень смутились и за счет более высокого индивидуального мастерства наращивали свое преимущество, которое в конце первого тайма вылилось в гол Джулиано – 1:1.

После перерыва хозяева больше отбивались, думая о том, как бы удержать ничью и это им удавалось. Правда, в середине тайма, с промежутком в 10 минут были удалены два игрока «Волыни» - Силвиу Изворану и Ванче Шиков, но даже вдевятером луцким футболистам удалось удержать необходимый результат.

Как сообщал УНИАН, в другом матче сегодняшнего дня прямой конкурент «Днепра» в борьбе за второе место в турнирной таблице киевское «Динамо» выиграло в Одессе у «Черноморца» - 2:0.