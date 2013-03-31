«Динамо» выиграло у «Черноморца» в Одессе

Как передает корреспондент УНИАН, в этом матче сошлись третья и пятая команды в турнирной таблице чемпионата. Более того, для обоих коллективов победа была крайне важна. Для «Черноморца» это был последний шанс зацепиться за борьбу в группе команд, занимающих 2-4-е места. Киевлянам же, как раз находящимся в этой группе, нельзя было терять очки в гонке с днепропетровским «Днепром» и харьковским «Металлистом».

Игра получилась тяжелой и проходила в равной упорной борьбе. Киевляне, которые на протяжении всего сезона испытывают серьезный кризис, не могли навязать свою игру одесситам, но, вместе с тем, четко действовали в обороне, когда соперник пытался играть первым номером. В итоге, первый тайм завершился нулевой ничьей.

Сразу же после перерыва случился ключевой эпизод в игре. На 47-й минуте многоходовая комбинация киевлян с участием Олега Гусева, Лукмана Аруны и Дениса Гармаша завершилась точным ударом О.Гусева по воротам хозяев поля – 1:0. После этого киевляне, по своей традиции, обретенной в этом сезоне, отошли к собственным воротам, полностью отдав инициативу сопернику. Впрочем, атаки «Черноморца» до поры, до времени не давали никаких ощутимых плодов. А опасные угловые завершались ударами выше ворот, как в эпизоде, когда головой бил Максим Шацких. Надолго атакующего запала у одесситов не хватило и в середине тайма «Динамо» неожиданно перехватило инициативу. Логичным исходом прессинга ворот «Черноморца» стал гол Андрея Ярмоленко, после красивого удара нападающего в дальний угол ворот впритирку со штангой.

В оставшееся время матча киевляне уверенно оборонялись, пресекая атакующие действия гостей еще в середине поля. В итоге, финальный свисток арбитра матча зафиксировал неожиданно уверенную по счету и содержанию игры во втором тайме победу гостей.

Таким образом, киевляне набрали 47 очков и уже на 11 баллов оторвались от идущего пятым «Черноморца».

Как сообщал УНИАН, накануне лидер Премьер-лиги донецкий «Шахтер» во Львове обыграл «Карпаты» - 2:1. В программе матчей сегодняшнего дня позже значатся игры с участием соперников «Динамо» в борьбе за второе место в таблице – «Днепра» и «Металлиста».