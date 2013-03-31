Украинские регбисты уступили полякам

Как передает корреспондент УНИАН, игровые действия команды чередовали с потасовками, в результате чего были удалены по два игрока с каждой стороны. В составе украинцев красные карточки получили Вячеслав Красильник и Олег Косарев.

После первого тайма счет был 12:3 в пользу украинцев. Попытками отметились Виталий Краснодемский и Владислав Грабовский, а реализацию исполнил Олег Косарев.

После перерыва украинцы играли на удержание счета, но такая тактика не принесла желаемых плодов. Поляки сначала сократили разрыв до минимума, а на второй добавленной минуте натурализованный француз в составе сборной Польши Давид Шартье забил решающий штрафной.

В итоге, после четырех игр у украинцев 10 набранных очков и третье место в турнирной таблице. Впереди поляки, у которых 12 баллов, и немцы – 15 очков.