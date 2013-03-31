В Киеве назвали лучших спортсменов 2012 года

Как сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины, среди лауреатов премии - почти все герои прошлогодних Игр в Лондоне, а также представители тренерского корпуса.

Так, лучшим тренером года стал Владимир Морозов - старший тренер сборной Украины по академической гребле, тренер женской четверки парной - олимпийских чемпионок. Именно его команда в составе Яны Дементьевой, Анастасии Коженковой, Натальи Довгодько, Екатерины Тарасенко признана лучшей командой года.

Сенсацией года признан олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Алексей Торохтий.

Приз «За волю к победе» получил гребец Юрий Чебан - бронзовый призер Игр XXIX Олимпиады 2008 года в Пекине, чемпион Игр XXX Олимпиады 2012 года в Лондоне, призер чемпионатов мира.

Олимпийской надеждой Украины была признана эстафетная команда по биатлону - победительницы юношеского чемпионата мира Анастасия Меркушина, Юлия Бригинец и Юлия Журавок.

Победу в номинации «Вместе с олимпийцами» (не олимпийские виды спорта) получила шахматистка Анна Ушенина, которая стала чемпионкой мира в индивидуальном и командном зачетах.

Также была отмечена лучшая, по мнению жюри, представительница Паралимпийских видов спорта. В номинации «Сильные духом» победила Наталья Прологаева - 3-кратная чемпионка, серебряный призер Паралимпийских игр в Лондоне по плаванию среди спортсменок с поражением опорно-двигательного аппарата, рекордсменка мира, Европы и Паралимпийских игр, лучшая спортсменка украинской сборной по итогам выступлений на Паралимпийских играх и лучшая среди женщин.

В номинации «Спортивная слава Украины» (ветераны) в этом году были отмечены Елена Брызгина и Григорий Крисс.

Не менее важной была и номинация «Спортивный организатор года», где победил президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус. Он награду получил за создание благоприятных условий для подготовки и успешного выступления национальной сборной Украины по боксу на Олимпийских играх, где команда боксеров получила 5 наград.

Премия «Герои спортивного года» является совместным проектом Национального олимпийского комитета Украины и Академии спорта. Награждение лауреатов проходит ежегодно.