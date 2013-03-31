Украинская биатлонистка взяла бронзу в гонке преследования в Тюмени

Как передает корреспондент УНИАН, в этой дисциплине спортсменки стартовали по итогам первой гонки Кубка губернатора - мега-масс-старта (13,5 км, 6 огневых рубежей). На необычной для биатлона дистанции 30 марта В.Семеренко заняла второе место, лишь 18,6 секунд проиграв победительнице из Финляндии Кайсе Макарайнен.

Сегодня контактная гонка сложилась менее удачно для украинки, допустившей два промаха, в то время как ее основная соперница – лишь один. К тому же, скорость прохождения дистанции у В.Семеренко оказалась намного ниже. В итоге ее опередила еще и россиянка Екатерина Глазырина, которая позже стартовала, но ни разу не промахнулась на огневых рубежах и бежала быстрее украинки.

В.Семеренко заняла третье место, отстав от победительницы на 1 мин. 21,8 сек.

Таким образом, в активе украинки две награды Кубка губернатора - серебро и бронза.

Как сообщал УНИАН, в ближайшие дни украинская спортсменка отправится в Москву, где на следующей неделе состоится еще один престижный коммерческий старт – Гонка чемпионов.