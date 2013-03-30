«Украинские атаманы» вышли в полуфинал WSB

Как сообщает корреспондент УНИАН, первый матч в Киеве 22 марта завершился победой «атаманов» со счетом 5:0 и сегодня им достаточно было выиграть лишь один бой. Судьба двухматчевого противостояния и путевки в полуфинал решилась лишь в последнем бою.

Первыми на ринг вышли Александр Рикшан и Магомед Курбанов. После полного проведенного боя судьи единогласно присудили победу азербайджанскому спортсмену. Затем Александр Стрецкий проиграл Николаю Веселову также по решению судей, а Сергей Лапин, по мнению боковых рефери, был слабее Рамазана Магомедова. Наконец, Дмитрий Руденький проиграл Абдулхадиру Абдуллаеву нокаутом в четвертом раунде.

Судьба путевки в полуфинал серии решилась в бою Василий Ломаченко – Альберт Селимов. Бой, на который у украинских болельщиков была основная надежда¸ принес положительный результат. После окончания поединка раздельным решением судей победа была присуждена Василию Ломаченко.

Как сообщал УНИАН, полуфинальные матчи Всемирной серии бокса состоятся в апреле.