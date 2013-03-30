Шахтер забросали бутылками в матче с Карпатами

Во Львове завершился центральный матч дня в украинской футбольной Премьер-лиге, в котором «Карпаты» уступили донецкому «Шахтеру» - 1:2, а их болельщики забросали бутылками скамейку запасных донецкой команды.

Как передает корреспондент УНИАН, несмотря на плохие погодные условия по всей Украине, включая западный регион, матч во Львове состоялся, а поле стадиона «Украина» было в хорошем состоянии. Как всегда, постарались создать праздник и львовские болельщики, в большом количестве пришедшие поддержать свою команду.

И поначалу «Карпатам» удавалось сдержать натиск гостей. В первые полчаса игры на поле шла примерно равная борьба, а на многочисленные атаки гостей львовяне отвечали не менее опасными контратаками. Счет гости открыли на 32-й минуте, когда Вячеслав Шевчук прострелил мяч в штрафную площадь соперника, а Алекс Тейшейра поразил ворота.

На 43-й минуте львовяне сумели отыграться, но гол был спорным. После подачи углового на выходе ошибся вратарь горняков Антон Каниболоцкий, а Николай Жовтюк пробил головой и мяч полетел в штангу. После этого, по мнению судьи, мяч пересек линию ворот, но даже многочисленные повторы не позволили убедиться в правоте арбитра. Момент был крайне сложный. Тем не менее, счет стал 1:1. А спустя две минуты, перед самым перерывом, красивый и, как потом оказалось, победный гол забил Ярослав Ракицкий – 2:1.

Второй тайм был отмечен напряженной игрой и грубостью со стороны львовян и их болельщиков. В итоге, красные карточки получили игроки «Карпат» Николай Жовтюк и Муртаз Даушвили. А в самой концовке игры, когда «Карпаты» уже вдевятером доигрывали матч, их болельщики забросали бутылками скамейку запасных «Шахтера» из-за чего игра прерывалась на несколько минут. В добавленное арбитром время игры грубой игрой «отличился» и игрок «Шахтера» Алекс Тейшейра, получивший втору желтую карточку и удаление за срыв атаки «Карпат».

В других матчах сегодняшнего дня киевский «Арсенал» не смог на своем поле удержать победу над симферопольской «Таврией» - 1:1, в матче двух «Металлургов» дончане оказались сильнее запорожцев – 2:0, а «Говерла» и «Ильичевец» сыграли вничью – 1:1.