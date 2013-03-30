Украинский шахматист перетасовал лидеров в Турнире претендентов

Как передает корреспондент УНИАН, занимавший до этого тура предпоследнее место в таблице львовский шахматист встречался с лидером соревнований, который к тому же имеет самый высокий рейтинг и изначально считался фаворитом соревнований. Тем не менее, поединок, продолжавшийся 90 ходов, завершился победой В.Иванчука, игравшего черными фигурами.

Этим обстоятельством сполна воспользовался россиянин Владимир Крамник. Шедший до 12-го тура на втором месте, он также неожиданно черными обыграл третьего в таблице армянина Левона Ароняна и стал лидером соревнований.

В турнирной таблице у В.Крамника теперь 8 очков, М.Карлсена – 7,5, а Л.Ароняна – 6,5. В.Иванчук с 5 набранными баллами по-прежнему занимает предпоследнее 7-е место.

Как сообщал УНИАН, Турнир претендентов в Лондоне завершится 1 апреля. Победитель этого соревнования позже оспорит титул чемпиона мира по шахматам в матче с действующим чемпионом Вишванатаном Анандом из Индии.