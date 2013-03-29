Талисманом чемпионата мира по легкой атлетике в Донецке стал суслик (фото)

12-летний Даниил Есипов стал победителем конкурса на создание талисмана к юношескому чемпионату мира-2013 по легкой атлетике, который в июле будет принимать Донецк.

Как сообщает сайт Федерации легкой атлетики Украины, его суслик Остап не оставил безразличным ни одного из членов комиссии.

Правда, говорить о том, что Остап уже стал официальным талисманом чемпионата, немного рано. Как отмечают организаторы соревнований, сначала нужно утвердить авторские права, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по легкой атлетике среди юниоров пройдет в Донецке с 10 по 14 июля 2013 года.

На заседании правительства принято решение о продлении на 2013 год действия Порядка и условий предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам Донецкой области. Соответствующие изменения Кабмин внес в постановление № 502 "Об утверждении Порядка и условий предоставления в 2012 году субвенции из государственного бюджета местным бюджетам Донецкой области на подготовку спортивных объектов, на которых будет проводиться чемпионат мира по легкой атлетике в 2013 году".

Субвенции будут направляться с целью подготовки спортивных объектов, на которых будет проводиться чемпионат мира по легкой атлетике в 2013 году: областному бюджету Донецкой области — на реконструкцию основного стадиона и стадиона для разминки коммунального предприятия “Региональный спортивный комплекс “Олимпийский” в г. Донецке; городскому бюджету г. Донецка — на реконструкцию спортивных сооружений коммунального учреждения “Спортивный комплекс “Кировец” в г. Донецке.