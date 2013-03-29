Сборная Украины по регби завтра играет на Кубке европейских наций

Наставник сборной Украины по регби Олег Зализный определился с составом команды на завтрашнюю игру с поляками.

Как сообщили УНИАН в Федерации регби Украины, в Гдыне не сыграют нападающие Виталий Орлов, Евгений Чайка и Виталий Волячнук. Также встречу с Польшей пропустит полузащитник Игорь Снисаренко, которому, как и В.Орлову не открыли визу.

Окончательная заявка сборной Украины на матч с Польшей выглядит так: нападающие: Красильник Вячеслав («ВВА-Подмосковье», Монино), Полянский Александр, Вертилецкий Эдуард, Крамаренко Виталий, Никитин Сергей (все «КРЕДО-1963», Одесса), Цапенко Александр, Кирсанов Николай, Ломакин Александр (все «Олимп», Харьков), Радчук Руслан («Стрела-Агро», Казань), Грабовский Владислав («Арка», Польша), Мокрецов Дмитрий («Сокол», Львов) и Новокрещенов Алексей; полузащитники: Янчий Сергей («Булава», Таганрог), Церковный Сергей («Олимп», Харьков), Делиергиев Николай («КРЕДО-1963», Одесса); защитники: Марченко Тарас, Масюков Денис, Масюков Павел (все «КРЕДО-1963», Одесса), Косарев Олег, Кравченко Максим, Пономаренко Вячеслав (все «Олимп», Харьков), Краснодемский Виталий («Стрела-Агро», Казань), Шуляк Мирослав («Оболонь-Университет», Хмельницкий).

Напомним, что игра 4-го тура Кубке европейских наций между Польшей и Украиной состоится завтра, 30 марта.

Как сообщал УНИАН, регби стал олимпийским видом спорта по итогам Конгресса МОК в 2011 году. Впервые этот вид спорта будет представлен на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году.