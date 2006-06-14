Лариса Скорик расскажет о самом уродливом архитектурном проекте года

11-00- Пресс-конференция на тему: "Самым уродливым проектом года признан дом по улице Грушевского, 9-А в г. Киеве". В работе примут участие - архитектор, президент Клуба эстетичного неповиновения Лариса Скорик и заместитель председателя Украинского общества охраны достопримечательностей истории и культуры, главный редактор журнала "Відлуння віків" Николай Пархоменко (ул.. Б.Хмельницкого, 8/16).