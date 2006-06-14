Первые голы в матче Украина - Испания

На 13-й минуте Шовковский спасает ворота от дальнего удара. Но угловой, назначенный после этого, стал... довольно неприятным. В борьбе Хаби Алонсо головой переправил мяч в ворота украинцев.

Второй гол через три минуты также был забит после розыгрыша "стандарта". Штрафной прямо перед воротами, мяч попадает в голову одному из игроков в стенке, и немного изменив направление, летит в другую сторону от вратаря. Гол записан на Давида Вилью.