Федерации футбола предлагают 50 млн. евро за объединение с Россией

В.Газзаев подчеркнул, что если у РФС есть сложности и Союз сам просит о поддержке, то это говорит о серьезных проблемах, с которыми, по его мнению, так или иначе сталкиваются все субъекты футбольного процесса. В связи с этим он заявил, что в бюджете Объединенного чемпионата будут предусмотрены по 50 млн евро в виде помощи федерациям двух стран, команды которых примут участие в этом турнире, сообщает портал sportliga.com.

"В наших предложениях мы особое внимание уделили поддержке национальных федераций. Объединенный чемпионат будет выплачивать ежегодно 5 процентов от собственного бюджета РФС и ФФУ. Это огромная цифра в 50 миллионов евро. Подобного бюджета не было за всю историю РФС. И эти средства пойдут на уставные цели организации, финансирование сборных команд, любительского и детско-юношеского футбола, социальных акций, содержание штаб-квартиры и штата сотрудников. Это самый честный вариант, который когда-либо был придуман в нашем спорте номер один", – цитирует слова В.Газзаева "Спорт-Экспресс".

Напомним, что во время презентации проекта Объединенного чемпионата было заявлено о бюджете в размере миллиарда долларов. Ожидается, что в этом турнире будут участвовать 18 российских и 18 украинских команд, разделенные на два дивизиона, высший и первый.

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Как сообщал УНИАН, идею организации Объединенного чемпионата впервые озвучил в ноябре 2012 года владелец ФК «Зенит» (Санкт-Петербург), руководитель российского холдинга «Газпром» Алексей Миллер.

В феврале 2013 года в Москве состоялось собрание представителей клубов будущих участников лиги. От Украины на нем был лишь один представитель – от симферопольской «Таврии». Впрочем, затем крымский клуб заявил, что его никто не уполномочивал представлять интересы «Таврии» в Москве.

Президент Федерации футбола Украины Анатолий Коньков неоднократно высказывался категорически против идеи проведения объединенного чемпионата СНГ по футболу.

Ранее против совместного чемпионата выступила ФИФА. Глава организации Зепп Блаттер заявил, что он никогда не даст согласие на проведение такого турнира, поскольку он разрушает основы мирового футбола.