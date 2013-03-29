Харьков ведет переговоры с новым владельцем “Металлиста”

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель Харьковской ОГА Михаил Добкин, говоря о возможном частном инвесторе в государственно-частной схеме строительства спортивной арены

“Мы ведем переговоры с С.Курченко. Когда они завершатся, об этом вы узнаете”, - сказал М.Добкин.

В свою очередь Харьковский городской голова Геннадий Кернес сказал журналистам, что скорее всего, инвестором строительства многофункциональной спортивной арены будет именно С.Курченко.

Как сообщал УНИАН, в четверг на брифинге в Харькове вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул сказал, что в Харькове в рамках подготовки города к Евробаскету-2015 по схеме частно-государственного партнерства будет построена многофункциональная спортивная арена.

По его словам, "это будет классический пример государственно-частного партнерства: частный инвестор вложит 25% денег, 75% докредитируют государственные банки”.

По данным пресс-службы Харьковской ОГА, многофункциональная спортивная арена будет построена по адресу просп. Маршала Жукова, 2-б. Площадь — 25 тыс. кв. метров, площадь земельного участка — 5 га, стоимость строительства 280 млн. грн, генподрядчик — ООО “Спецстроймонтаж-Украина”.

В комплексе будет возможность проводить баскетбольные матчи для 6 тыс. зрителей, хоккейные матчи — для 5 тыс. зрителей, концерты — для 7 тыс. зрителей.

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24 декабря 2012 года сайт ФК «Металлист» сообщил, что достигнута договоренность с группой компаний «Газ Украина», главным бенефициаром которой является С.Курченко, о приобретении ФК «Металлист» у харьковского бизнесмена А.Ярославского. Согласно публикациям в СМИ, покупка клуба обошлась новому владельцу в 300 млн. долл. 7 февраля 2013 г. на общем собрании акционеров ПАО «ФК Металлист» С.Курченко был избран президентом ФК «Металлист».