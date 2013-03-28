Украинская молодежка U-17 не смогла обыграть Болгарию

В немецком Хольцвиккеде завершился матч элитного раунда отборочного турнира чемпионата Европы по футболу среди юношей (U-17), в котором сборная Украины не сумела обыграть команду Болгарии – 0:0.

Как сообщает сайт УЕФА, матч прошел с заметным игровым и территориальным преимуществом украинцев, создавших немало моментов у ворот соперника. Тем не менее, защита болгарской команды сыграла собрано и уверенно, отстояв свои ворота. Более того, в концовке матча болгары не реализовали несколько собственных моментов у ворот Вадима Солдатенко.

В другом матче сегодняшнего дня в группе 4 сборная Германии обыграла команду Эстонии – 6:0. Таким образом, на счету немцев 6 очков, украинцев – 4, болгар – 1 и эстонцев – 0.

Теперь, для того чтобы выиграть турнир и выйти в финальный раунд чемпионата Европы, сборной Украины необходимо в последнем раунде обязательно побеждать немецкую команду. Игра состоится 31 марта в Алене.

Как сообщал УНИАН, в первом туре соревнований элитного раунда сборная Украины обыграла команду Эстонии со счетом 5:1