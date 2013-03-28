Луческу поведал, на каких условиях продлил контракт с Шахтером

21:04, 28 марта 2013
Спорт
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Луческу подписал контракт с «Шахтером» на прежних условиях.

Луческу Ахметов / Фото с официального сайта ФК ”Шахетр”

28 марта донецкий «Шахтер» провел открытую тренировку перед матчем Премьер-лиги со львовскими «Карпатами», после которой главный тренер команды Мирча Луческу рассказал о том, что подписал контракт на прежних условиях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФК «Шахтер», отвечая на вопрос о встрече с президентом клуба Ринатом Ахметовым, М. Луческу отметил: «Мы пожали друг другу руки, и все, больше ничего не было. Президент сказал, чтобы я продолжал свою работу. Я пожал ему руку, и на этом все закончилось. То, что пишут газеты… Не было никаких дискуссий, никаких увеличений контракта, как написано. На тех же условиях мы продлили контракт на два года. Естественно, говорили о будущем команды. Я объяснил президенту разницу между чемпионатом Украины и Лигой чемпионов. Если сейчас быстро сказать, что у нас было в этом турнире – мы пропустили три гола с угловых в результате собственных ошибок, практически забивали автоголы. Три ошибки допустил вратарь. Это произошло не потому, что уровень исполнителей низок. Дело в том, что в чемпионате Украины мы играем только в атакующий футбол, а когда выступаем в Лиге чемпионов, то нам приходится и обороняться. А отсутствие стопроцентной концентрации приводит к таким ошибкам, которые мы допускаем. В этом компоненте, ментальном, мы и должны работать дальше. Также говорили об усилении команды. Мы думаем с президентом в одном направлении, поэтому не должно возникнуть никаких проблем. Уверен, что команда должна расти дальше. Потенциал для этого есть. Наши атакующие игроки еще молоды. 23-24 года – это совсем мало. Лигу чемпионов выигрывают клубы, средний возраст которых 29-30 лет. Мы должны быть уверены в наших футболистах и способствовать их скорейшему росту. Поэтому никаких проблем по заключению контракта не было. Я еще за неделю до этого сказал, что, конечно, предпочту Донецк всем остальным предложениям, которые были. Я выбрал стабильность и продолжение того, что мы начали здесь. Выбрал место, которое я уважаю. Место, где мы добились хороших результатов в последнее время. У меня хорошие отношения с окружающими, и в первую очередь с президентом. Поэтому будем работать дальше».

Как сообщал УНИАН, новый контракт с ФК «Шахтер», рассчитанный на 2 года, тренер подписал 25 марта. Этому предшествовала шумиха, начавшаяся 6 марта, на следующий день после проигрыша донецкого «Шахтера» немецкой «Боруссии» из Дортмунда (0:3) и вылета из Лиги чемпионов. Якобы М. Луческу в самолете по дороге из Дортмунда домой сообщил о принятом решении покинуть донецкий клуб ближайшим летом. Впоследствии, это категорически опровергли генеральный директор клуба Сергей Палкин и ближайший помощник главного тренера Александр Спиридон. Также С. Палкин опровергал сведения о том, что «Шахтер» предлагает пост главного тренера другим специалистам. В частности, нынешнему наставнику «Милана» Массимилиано Аллегри. Сам М. Луческу до подписания нового контракта не исключал своего возможного ухода из «Шахтера», но называл эти разговоры преждевременными.

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