Платини против объединенного чемпионата Украины и России

Об этом он сказал на пресс-конференции после заседания Исполкома УЕФА в Софии, которая транслировалась в прямом эфире на официальном сайте УЕФА.

Отвечая на вопрос болгарского журналиста о его отношении к объединенным лигам, таким как пытается организовать Россия, М.Платини заявил: «Как я отношусь к объединенным чемпионатам? Это трудный вопрос. И ответ тоже будет непростым. Сегодня есть лиги и клубы с большими финансовыми проблемами. Что им остается делать? Собраться вместе и решать этот вопрос. Они могут договориться объединиться, чтобы лучше распределять телевизионные деньги. В общем, если это вопрос жизни и смерти, то я ничего не имею против. Но в случае с Россией – это не вопрос жизни и смерти. Мы, конечно, посмотрим на опыт объединенной женской лиги Бельгии и Голландии. Но пока я против этой идеи».

Как сообщал УНИАН, идею организации Объединенного чемпионата впервые озвучил в ноябре 2012 года владелец ФК «Зенит» (Санкт-Петербург), руководитель российского холдинга «Газпром» Алексей Миллер.

В феврале 2013 года в Москве состоялось собрание представителей клубов будущих участников лиги. От Украины на нем был лишь один представитель – от симферопольской «Таврии». Впрочем, затем крымский клуб заявил, что данного человека никто не уполномочивал представлять интересы «Таврии» в Москве.

Президент Федерации футбола Украины Анатолий Коньков неоднократно высказывался категорически против идеи проведения объединенного чемпионата СНГ по футболу.

Ранее против совместного чемпионата выступила ФИФА. Глава организации Зепп Блаттер заявил, что он никогда не даст согласие на проведение такого турнира, поскольку он разрушает основы мирового футбола.